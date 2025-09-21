Luciana Littizzetto, il video con la tazzina di Mao Zedong è un caso: "Come Hitler"

Dopo Massimo D'Alema, anche Luciana Littizzetto strizza l'occhio al regime comunista cinese. La co-conduttrice di Che Tempo Che Fa - la nuova stagione inizierà a breve - ha postato un video sui social dove si mostra a tavola in un ristorante cinese con in mano una tazzina che ritrae Mao Zedong, il dittatore fondatore dell'autocrazia rossa che tra il 1949 e il 1976 ha sterminato decine di milioni di persone. E questo sì che si può definire un genocidio.

"Sto girando un video, tra l'altro con la tazzina di Mao Zedong - ha dichiarato Luciana Littizzetto nella breve clip postata su Instagram -. Siamo qua al cinese e sta roba qui non mi era mai capitata. Vabbè, io bevo il tè e il caffè insieme. Siamo qua per festeggiare".