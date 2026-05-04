Luciana Littizzetto a Domenica In: "Fazio hai visto?", e cala il gelo

Il trasloco di Che Tempo Che Fa dalla RAI, tv pubblica, alla privata Discovery sul NOVE nessuno lo ha dimenticato. E basta un video, una battuta e la polemica torna ad infiammarsi sul serio. Stavolta il palcoscenico è Domenica In, dove Luciana Littizzetto rientra da ospite e, in pochi minuti, riesce a dire tutto con il suo solito stile.

L’occasione è innocua: presentazione di un libro, chiacchiere con Mara Venier, clima disteso. Poi, però, arriva il fuori programma. Un videomessaggio di Fabio Fazio, il partner di una vita televisiva, quello con cui ha costruito un marchio riconoscibile e poi portato altrove, lontano da Viale Mazzini. E lì cambia tutto. Fazio gioca sul loro legame: “Lei è parte di me, fisica”, dice, con quel tono che sta a metà tra affetto e marchio di fabbrica. Poi la stoccata travestita da complimento: il libro “è riuscito bene”.

Parole leggere, ma sufficienti a rimettere in scena un rapporto che la Rai ha perso e che continua a pesare. La risposta della Littizzetto è chirurgica, senza bisogno di alzare la voce: “Fabio, siamo in Rai di nuovo! Che emozione! … È già un avvicinamento”.