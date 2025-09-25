4 di Sera, Kelany zittisce Pucciarelli: "Scusi, chi gliel'ha detto?"

"Le persone che si stanno attivando con i propri corpi per andare ad aiutare delle persone innocenti e indifese sono criminalizzate dalla presidente del Consiglio": l'accusa arriva dal giornalista Matteo Pucciarelli nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. Il riferimento è alle parole di Giorgia Meloni sui membri della Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza. In un punto stampa a New York, prima di parlare alla platea dell'Onu, la premier ha sottolineato i rischi che questa missione comporta invitando tutti a un maggior senso di responsabilità.
Il discorso della Meloni, però, sarebbe stato sbagliato secondo il giornalista di Repubblica. "Poteva fare la statista e difendere i nostri concittadini che in acque internazionali sono stati presi praticamente d'assalto da un esercito straniero, questo è qualcosa di incredibile e vergognoso", ha detto. E a fermarlo ci ha pensato subito Sara Kelany di Fratelli d'Italia, in collegamento con la trasmissione, che ha controbattuto: "Ma chi gliel'ha detto, scusi, che è stato un esercito straniero? Se l'è inventato lei".
"Sono stati i mozziconi di sigaretta, Kelany", ha risposto Pucciarelli. "Lei dice delle cose che non hanno assolutamente alcun senso", ha fatto notare la Kelany. Ma il giornalista è andato avanti: "Ci sono decine e centinaia di migliaia di persone in questo Paese che hanno aiutato e stanno aiutando e sostenendo la Flotilla perché vanno ad aiutare altre persone indifese, questo è il punto di partenza. Un presidente del Consiglio che difende tutti i suoi cittadini e non solo la sua parte politica deve sostenere queste persone".
Matteo Pucciarelli: "Le persone che portano aiuti umanitari a #Gaza vengono criminalizzate da Giorgia #Meloni"#4disera è in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/47bNVwbRMx— 4 di sera (@4disera) September 24, 2025