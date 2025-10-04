Barche, blocchi e genocidio Lo stupidario dei pro-Pal

Bisognava capirlo dalle lacrime di Elisa, che il “popolo pro Pal” aveva alzato i toni. Il fermo della Flotilla ha fatto da detonatore: adesso è gara a chi la spara più grossa. Ora, soprattutto, vale tutto. Sarà l’ubriacatura da piazze piene, sarà l’ebbrezza dello sciopero proclamato senza preavviso dai sindacati rossi, quel “blocchiamo tutto” in nome del quale gli ultrà della causa palestinese sono pronti alla lotta, ma da qualche ora non c’è traccia di freni inibitori. Ad esempio: Filippo Barbera. Lui, il docente dell’università di Torino che rivendicava il diritto di impedire al ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, di prendere la parola al Salone del libro («ha il diritto di parlare, i contestatori hanno il diritto di impedirglielo»). Ebbene, alla vigilia delle mobilitazioni, su X, il professore non stava più nella pelle: «Blocchiamo tutto. Domani (il 2 ottobre, ndr) devo andare da Torino in Friuli, oltre Pordenone. In treno. Ah che disagio lo sciopero generale. Ebbene. Spero di essere bloccato. E se così sarà scenderò sui binari con i manifestanti. Perché nella vita ci sono priorità». Contento lui, meno i viaggiatori.

Elisa ha dato lo start: altri protagonisti del “mondo dello spettacolo” si sono esposti per Gaza. La cantante siciliana Carmen Consoli nel corso della presentazione milanese del suo nuovo album ha confessato tutta la sua voglia di emulare i viaggiatori della Flotilla: «Prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza. Ci metterei tempo perché non ho i mezzi del governo (!) ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali». Ancora: «È molto importante l’azione della Flotillia perché è un corridoio che apre. Io vengo dalle montagne, quindi non ho la finezza di Giorgia Meloni, ma il gioco delle tre carte non me lo fai». Poi imita la voce dellapremier mentre dice: «Mandiamo gli aiuti delle navi in due giorni: perché non ci pensavi prima? Che fai, il gioco delle tre carte? Riconosciamo lo stato della Palestina però Hamas non è compresa, è il gioco delle tre carte». Le notizie sono due (prendere nota): Consoli vorrebbe mettersi al timone destinazione Gaza (chi glielo impedisce?) e per lei non fa differenza se Hamas è o meno al governo della Striscia insieme all’Anp. Un’altra in attività è Luciana Littizzetto. Su Instagram condivide il video dei pescatori che gettano le reti nel mare di Gaza: «La Flotilla tiene occupato l’esercito israeliano».