Massimo Giannini, la frase-choc sui disabili? "Barbarie, strumentalizzata dalla destra"

"Ho già chiesto scusa due volte a chi si è sentito ferito dalle mie parole". Massimo Giannini esordisce così a DiMartedì dopo la bufera scatenata da alcune sue affermazioni sui disabili. Sempre ospite a La7, Giannini aveva detto, in riferimento alla tenuta del governo: "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo".

Parole che ovviamente non sono andate giù alle associazioni dei disabili. Tra queste la FISH (Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie) che - attraverso il presidente Vincenzo Falabella - ha condannato duramente le parole del giornalista definendo quelli da lui utilizzati "toni offensivi e degradanti". Come ricordato da Falabella, le persone in sedia a rotelle "non sono individui inermi o inutili". Rabbia è stata espressa anche dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha parlato di parole "gravissime" e accusato Giannini di aver offeso la dignità delle persone con disabilità per attaccare Meloni.