Massimo Giannini, la frase-choc sui disabili? "Barbarie, strumentalizzata dalla destra"

"Ho già chiesto scusa due volte a chi si è sentito ferito dalle mie parole". Massimo Giannini esordisce così a DiMartedì dopo la bufera scatenata da alcune sue affermazioni sui disabili. Sempre ospite a La7, Giannini aveva detto, in riferimento alla tenuta del governo: "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo".
Parole che ovviamente non sono andate giù alle associazioni dei disabili. Tra queste la FISH (Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie) che - attraverso il presidente Vincenzo Falabella - ha condannato duramente le parole del giornalista definendo quelli da lui utilizzati "toni offensivi e degradanti". Come ricordato da Falabella, le persone in sedia a rotelle "non sono individui inermi o inutili". Rabbia è stata espressa anche dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha parlato di parole "gravissime" e accusato Giannini di aver offeso la dignità delle persone con disabilità per attaccare Meloni.
Massimo Giannini usa i disabili per attaccare Giorgia MeloniContro la Meloni ormai vale tutto. Abbiamo visto gli attacchi personali, le foto a testa in giù, le immagini fatt...
Eppure, di fronte a tutto questo Giannini cosa fa? Semplice: punta il dito contro la destra. "Chiedo a tutti di considerare un altro aspetto: la strumentalizzazione politica. Poi diventa barbarie. FdI e Lega nei loro post hanno tagliato la premessa. Sono partito da un accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva alcun giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino". E ancora: "Riconosco che questa mia metafora è uscita male, ma non accetto che diventi il pretesto per giudicare il mio lavoro e la mia persona".