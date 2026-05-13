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Massimo Giannini, la frase-choc sui disabili? "Barbarie, strumentalizzata dalla destra"

mercoledì 13 maggio 2026
Massimo Giannini, la frase-choc sui disabili? "Barbarie, strumentalizzata dalla destra"

2' di lettura

"Ho già chiesto scusa due volte a chi si è sentito ferito dalle mie parole". Massimo Giannini esordisce così a DiMartedì dopo la bufera scatenata da alcune sue affermazioni sui disabili. Sempre ospite a La7, Giannini aveva detto, in riferimento alla tenuta del governo: "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo".

Parole che ovviamente non sono andate giù alle associazioni dei disabili. Tra queste la FISH (Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie) che - attraverso il presidente Vincenzo Falabella - ha condannato duramente le parole del giornalista definendo quelli da lui utilizzati "toni offensivi e degradanti". Come ricordato da Falabella, le persone in sedia a rotelle "non sono individui inermi o inutili". Rabbia è stata espressa anche dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha parlato di parole "gravissime" e accusato Giannini di aver offeso la dignità delle persone con disabilità per attaccare Meloni.

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Eppure, di fronte a tutto questo Giannini cosa fa? Semplice: punta il dito contro la destra. "Chiedo a tutti di considerare un altro aspetto: la strumentalizzazione politica. Poi diventa barbarie. FdI e Lega nei loro post hanno tagliato la premessa. Sono partito da un accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva alcun giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino". E ancora: "Riconosco che questa mia metafora è uscita male, ma non accetto che diventi il pretesto per giudicare il mio lavoro e la mia persona". 

Qui le parole di Giannini contro la destra dopo la bufera

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