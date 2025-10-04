Otto e Mezzo, Bersani livoroso: "Meloni e Salvini megalomani"

Solito fango di Pier Luigi Bersani. Ancora una volta il mittente è il governo. Per il piddino "Giorgia Meloni insulta la Flotilla, insulta i manifestanti... Siamo di fronte a dei politici, diciamo politicanti, totalmente autocentrati, che non riescono nemmeno ad accogliere l’esigenza di sentimenti profondi del nostro popolo. Vivono in un loro mondo ideologico e di potere, sviluppano sempre il vittimismo aggressivo. Adesso ci mettono anche la megalomania". Proprio così, per Bersani - ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo - "tutto questo è per mascherare il fatto di fondo: questa deve stare non più di mezzo metro distante da Trump".

Tornando allo sciopero e alle manifestazioni per Gaza, Bersani definisce "straordinaria" la partecipazione collettiva: "Sono piuttosto vecchiotto e io non ho memoria di manifestazioni così straordinarie. Cosa voleva dire tutta questa gente? Intanto voleva dire una solidarietà attiva verso il dramma dei palestinesi. È inutile che la Meloni dica certe cose, c’è un’emozione su questa tragedia: la gente non accetta di vedere massacrati dei bambini. Capito Meloni? Non lo accetta, è troppo. In più, c’è la volontà di far vedere, al di là dal Mediterraneo, e sono sicuro che il messaggio è arrivato, che l’Italia non è quella lì, non è quella che non riconosce la Palestina. E credo che il messaggio sia arrivato".