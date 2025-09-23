Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

Botta e risposta tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias. Entrambi ospiti de La Torre di Babele, i due hanno dibattuto su Giorgia Meloni e sulla sua abilità nella comunicazione. L'ex leader del Pd è arrivato a tirare in ballo anche Donald Trump: "La formula del vittimismo aggressivo è un must, è un classico. Se si volesse discutere seriamente, bisognerebbe riflettere su quel modello americano che ha prodotto una continua strage, in particolare delitti politici. Evtushenko, dopo l’omicidio di Bob Kennedy, scrisse: sono come pallottole le stelle sulla vostra bandiera americana".

Parole che hanno scatenato Augias: "Questa signora Meloni è una comunicatrice fenomenale - ha tuonato -. Sa maneggiare le armi della dialettica, indicando nemici e bersagli precisi. La sinistra, invece, non sa fare questo tipo di cose, non ne è capace e forse non vuole esserlo".