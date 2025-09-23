Libero logo
Corrado Augias gela Bersani: "Meloni formidabile. La sinistra? No"

di Caterina Spinellimartedì 23 settembre 2025
Botta e risposta tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias. Entrambi ospiti de La Torre di Babele, i due hanno dibattuto su Giorgia Meloni e sulla sua abilità nella comunicazione. L'ex leader del Pd è arrivato a tirare in ballo anche Donald Trump: "La formula del vittimismo aggressivo è un must, è un classico. Se si volesse discutere seriamente, bisognerebbe riflettere su quel modello americano che ha prodotto una continua strage, in particolare delitti politici. Evtushenko, dopo l’omicidio di Bob Kennedy, scrisse: sono come pallottole le stelle sulla vostra bandiera americana".

Parole che hanno scatenato Augias: "Questa signora Meloni è una comunicatrice fenomenale - ha tuonato -. Sa maneggiare le armi della dialettica, indicando nemici e bersagli precisi. La sinistra, invece, non sa fare questo tipo di cose, non ne è capace e forse non vuole esserlo".

Non è la prima volta che il giornalista si complimenta con il premier. Intervistato dal Corriere della Sera, Augias affermava che Meloni "ha sagacia politica, cosa che le permette di tenere a bada due vicepremier politicamente famelici come Tajani e Salvini. Lei ha tre nemici: l’Europa, il deep state, il debito pubblico. Se supera questi tre scogli, può arrivare alla fine della legislatura e vincere le prossime elezioni". 

