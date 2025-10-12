Beatrice Venezi? Un esempio di come la sinistra eserciti il potere

Con Beatrice Venezi penso che siamo di fronte a una dimensione nuova di approccio generazionale, un po’ come le fughe in avanti di quei registi che calano- com’è giusto che sia - le grandi opere nella modernità dei tempi: la musica classica e l’opera vivono anche nella contemporaneità, parlano anche a queste generazioni. Ho ascoltato brani di Vivaldi e di altri grandi compositori nelle esecuzioni di David Garrett, violinista eclettico di notevole tecnica e coraggiosa capacità di contaminazioni di generi. È nella musica classica Ludovico Einaudi e Giovanni Allevi, il successo dei quali (specie all’inizio) fu assai criticato dai puristi della classica. Oso e dico anche che trovo “sinfonico” persino Jean-Michel Jarre, le cui sperimentazioni sinth è come se rincorressero - si parva licet componere magnis - l’estro capriccioso di Mozart (il più grande genio musicale mai sceso in terra). Non ho storto il naso di fronte alle “invasioni di campo” di Paolo Conte e Vasco Rossi nel sacro tempio della Scala di Milano.

Sono giorni che mi ritrovo sui giornali il caso di Beatrice Venezi e trovo volgare e infamante il chiaro obiettivo di vederla sconfitta nella “guerra della Fenice”. Ormai non è più una questione tra addetti ai lavori, è piuttosto una questione dimostrativa generata a sinistra di come si debba agire per non aprire alcuna breccia nel controllo di un settore culturale.

La Fenice è il primo teatro in Italia (ma forse anche in Europa) a scioperare di fatto per misoginia. È d...

Alle giovani generazioni rischiamo di non saper trasmettere la bellezza della musica che non sia quella che si consuma nei frame a corredo delle storie Instagram. E allora che male c’è a rompere gli schemi? Che rischio corre la Fenice se il direttore è anche un po’ influencer, nel senso che parla il linguaggio di questa generazione?

Quella musica classica e quell’opera che stiamo ben difendendo, come dimostrano gli ottimi dati di presenza nelle arene e nei teatri, ha bisogno di essere ascoltata dai giovani, perché sarebbe il più presuntuoso dei peccati escluderli.

Tutto questo ha a che fare con Beatrice Venezi, la quale è una bacchetta “nuova”nella postura, “pop” e commerciale quando si presta come testimonial pubblicitario, ed è giovane. Ha una sua idea di Italia, quindi ha dei suoi riferimenti politici di stampo conservatore. E questo è il suo peccato originale. Che oggi paga. Io non ho mai visto tanto livore e tanta perseveranza nell’attaccare ogni giorno un professionista.