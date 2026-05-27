Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Garlasco, lo sfogo della Panicucci a Mattino 5: "Sempio immaturo? Ora basta!"

mercoledì 27 maggio 2026
Garlasco, lo sfogo della Panicucci a Mattino 5: "Sempio immaturo? Ora basta!"

2' di lettura

Nel corso di Mattino Cinque del 27 maggio, Federica Panicucci conduce la puntata sul caso Garlasco con tono deciso, focalizzandosi sulle intercettazioni di Andrea Sempio e sulle consulenze della difesa. Un modo per fare il punto della situazione e mette in chiaro cosa sta succedendo in queste ore. La Panicucci evidenzia subito l’intercettazione del 21 marzo in cui Sempio dice: "Secondo loro adesso si possono leggere, che una volta erano illeggibili.. E poi degli oggetti che non sono stati nominati ma Angela alla fine è riuscita a farsi dare il CD con il coso..." e commenta: "Tanti si sono concentrati sul Fruttolo, chiedendosi come possa essere possibile che lui sapesse che quella mattina Chiara Poggi lo avesse mangiato". Mentre gli ospiti minimizzano le ricerche online di Sempio su test psicologici killer, satanismo, omicidi, predatori sessuali e i suoi sogni violenti, Panicucci non ci sta.

Quando Grazia Longo parla di “immaturità”, la conduttrice la corregge: "Toglierei immaturità, una persona immatura non fa questi sogni". E più avanti: "Allora non si chiama immaturità". Ribatte anche alle giustificazioni sulle ricerche: "Insomma, c’è sempre una motivazione".Il culmine arriva quando Emanuela Carcano invita all’empatia e paragona i pensieri di Sempio a pratiche bondage. A quel punto Panicucci sbotta: "Non voglio veicolare messaggi che normalizzino pensieri sullo stupro, sull’aggressione in generale, non posso e non voglio veicolare e normalizzare questo tipo di comunicazione. Non mi si dica che è immaturo, non lo voglio fare".

Garlasco, Massimo Lovati rischia tutto: "Non patteggio, hanno fregato Sempio"

Massimo Lovati non intende patteggiare. L'ex avvocato di Andrea Sempio, di fronte alla querela dei colleghi Enrico e...

Con questo intervento netto, la conduttrice chiude ogni tentativo di minimizzazione, ribadendo che certi contenuti non possono essere normalizzati. La puntata prosegue su impronte, consulenze e il gesto di Sempio con i sacchi di carta, ma resta centrale il suo rigido punto di vista: nessuno parli di "immaturità". 

Garlasco, Simonetta Matone inchioda Sempio: "In tre hanno mentito. Perché?"

Si continua a dibattere del delitto di Garlasco e lo si fa anche a È Sempre Cartabianca, il programma d’app...
tag
garlasco

Delitto di Garlasco Andrea Sempio-choc nell'agenda segreta: "Fotina di c. Ne rubai di più belle"

Il delitto Garlasco, il ribaltone dei legali di Sempio: "Ecco cosa ha fatto il killer in bagno dopo aver ammazzato Chiara"

Il delitto Garlasco, "modello 45": la mossa di Stefania K contro l'inviato delle "Iene"

ti potrebbero interessare

Belen Rodriguez, il ruolo decisivo di De Martino: cosa è accaduto prima del ricovero

Belen Rodriguez, il ruolo decisivo di De Martino: cosa è accaduto prima del ricovero

De Gregori si ribella ai pistolotti pro-Gaza

De Gregori si ribella ai pistolotti pro-Gaza

Marco Patricelli
Erri De Luca dissente? Buttato nella spazzatura: ecco il "Fatto"

Erri De Luca dissente? Buttato nella spazzatura: ecco il "Fatto"

Garlasco, Massimo Lovati rischia tutto: "Non patteggio, hanno fregato Sempio"

Garlasco, Massimo Lovati rischia tutto: "Non patteggio, hanno fregato Sempio"