Belen Rodriguez, le sue condizioni dopo il ricovero: cosa trapela

Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio, martedì 26 maggio, dal Policlinico di Milano. Le sue condizioni di salute sono buone. La showgirl era stata portata in ospedale nella tarda mattinata di ieri, 27 maggio, per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera. L'uomo, secondo quanto riportato da Il Giorno e La Repubblica, ha chiamato il 112 intorno alle 7 del mattino.
"Aiuto, aiutatemi", avrebbe urlato la showgirl allarmando diverse persone nel condominio in cui vive. Sul posto sono giunte due volanti della polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre 3 ore. Dopo le continue sollecitazioni, Belén avrebbe aperto la porta e si sarebbe mostrata in evidente stato di agitazione. Il responso medico parla di un improvviso malessere psicofisico.
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Qualche mese fa, la showgirl argentina aveva confessato: "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro". A Belve da Francesca Fagnani, aveva invece dichiarato di essere stata dipendente dalle benzodiazepine e di temere per la sua carriera: Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro".