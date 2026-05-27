Belen Rodriguez, le sue condizioni dopo il ricovero: cosa trapela

Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio, martedì 26 maggio, dal Policlinico di Milano. Le sue condizioni di salute sono buone. La showgirl era stata portata in ospedale nella tarda mattinata di ieri, 27 maggio, per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera. L'uomo, secondo quanto riportato da Il Giorno e La Repubblica, ha chiamato il 112 intorno alle 7 del mattino.

"Aiuto, aiutatemi", avrebbe urlato la showgirl allarmando diverse persone nel condominio in cui vive. Sul posto sono giunte due volanti della polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre 3 ore. Dopo le continue sollecitazioni, Belén avrebbe aperto la porta e si sarebbe mostrata in evidente stato di agitazione. Il responso medico parla di un improvviso malessere psicofisico.