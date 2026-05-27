L'aria che tira, "vittoria e pure abbondante": delirio del fedelissimo della Schlein

La regia di La7 manda in onda, impietosa, il video di Elly Schlein a chiusura della campagna elettorale in Laguna: "Da Venezia può arrivare un segnale bello, forte e importante: mandiamo a casa Meloni". L'ultima promessa da marinaio della segretaria del Partito democratico, clamorosamente naufragata contro lo scoglio della dura realtà.
Alle elezioni amministrative, infatti, ha vinto il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, staccando di 12 punti quello del campo largo Andrea Martella, senatore dem. E il governo Meloni non solo è al suo posto, come ovvio, ma forse è uscito pure un po' più forte dalla spallata annunciata e clamorosamente mancata dalle opposizioni.
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Pochi secondi dopo a L'aria che tira si torna in studio e David Parenzo chiede conto di quelle parole a Igor Taruffi, membro della segreteria del Nazareno e braccio destro di Schlein. Logica vorrebbe che arrivasse qualche forma di mea culpa, il riconoscimento di qualche errore, banalmente l'ammettere che tutta la campagna veneziana è stata vissuta dal centrosinistra in una bolla. Capita, succede.
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Invece no, Taruffi compie l'impresa. Se Pier Luigi Bersani la sera prima a Otto e mezzo, sempre su La7, si è arrampicato sugli specchi parlando di "un pareggio" (e Lilli Gruber è saltata sulla sedia), il buon Igor esagera: "Se prendiamo il voto complessivamente inteso, si votava in 18 comuni capoluogo di provincia, 5 di questi hanno visto la vittoria del centrosinistra al primo turno, 3 del centrodestra, 4 di liste civiche non di centrodestra e 6 andranno al ballottaggio. I conti li faremo alla fine ma il voto di domenica e lunedì ha vinto nelle città più importanti in Veneto e Calabria e il centrosinistra ha vinto abbondantemente in Emilia Romagna, Toscana, in Campania e Puglia. Da ogni singola città non si possono trarre lezioni nazionali, ma nel quadro complessivo... Su Venezia, il voto sulle liste ci dice che il Pd è al 24%, primo partito, come la somma di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega".
Corretto, ma Taruffi stranamente scorda l'oltre 30% raccolto dalla lista civica a sostegno del neo-eletto sindaco Venturini, che ha drenato parecchi voti alle tre liste pienamente politiche del centrodestra. Chissà, forse quei voti non contavano.
Guarda qui il video di Igor Taruffi a L'aria che tira su La7