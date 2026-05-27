L'aria che tira, "vittoria e pure abbondante": delirio del fedelissimo della Schlein

Alle elezioni amministrative, infatti, ha vinto il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini , staccando di 12 punti quello del campo largo Andrea Martella , senatore dem. E il governo Meloni non solo è al suo posto, come ovvio, ma forse è uscito pure un po' più forte dalla spallata annunciata e clamorosamente mancata dalle opposizioni.

Invece no, Taruffi compie l'impresa. Se Pier Luigi Bersani la sera prima a Otto e mezzo, sempre su La7, si è arrampicato sugli specchi parlando di "un pareggio" (e Lilli Gruber è saltata sulla sedia), il buon Igor esagera: "Se prendiamo il voto complessivamente inteso, si votava in 18 comuni capoluogo di provincia, 5 di questi hanno visto la vittoria del centrosinistra al primo turno, 3 del centrodestra, 4 di liste civiche non di centrodestra e 6 andranno al ballottaggio. I conti li faremo alla fine ma il voto di domenica e lunedì ha vinto nelle città più importanti in Veneto e Calabria e il centrosinistra ha vinto abbondantemente in Emilia Romagna, Toscana, in Campania e Puglia. Da ogni singola città non si possono trarre lezioni nazionali, ma nel quadro complessivo... Su Venezia, il voto sulle liste ci dice che il Pd è al 24%, primo partito, come la somma di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega".