Belen Rodriguez, il ruolo decisivo di De Martino: cosa è accaduto prima del ricovero

Emergono nuovi dettagli sulle difficili ore passate da Belen Rodriguez nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando le forze dell'ordine sono dovute intervenire a casa della showgirl in seguito all'allarme lanciato dai vicini. Tra le persone che sono corse ad assistere la showgirl ci sarebbe stato anche l'ex marito Stefano De Martino.
Le autorità avrebbero contattato il conduttore di Rai 1 sia per informarlo delle condizioni di salute dell'ex moglie sia per verificare dove fosse il figlio Santiago, fortunatamente non era presente in casa in quel momento. Ricevuta la segnalazione, De Martino si sarebbe immediatamente precipitato a casa di Belen. "È corso subito da lei", hanno riferito alcuni testimoni.
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Sarebbe anche grazie al suo intervento che la showgirl si sarebbe decisa a salire sull'ambulanza che la ha portata al Policlinico di Milano, dove è poi stata ricoverata. Per soccorrere l'ex moglie, secondo quanto riportano fonti Rai, De Martino avrebbe saltato le registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi, costringendo la produzione a rinviare i lavori. L'ex marito sarebbe rimasto vicino a Belen anche nella giornata successiva, recandosi alla struttura ospedaliera per assisterla al momento delle dimissioni. L'ufficio stampa del Policlinico di Milano ha fatto sapere che Belen Rodriguez "è in buone condizioni ed è stata dimessa".