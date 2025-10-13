Cesare Paciotti è morto: aveva 67 anni, grave lutto nel made in Italy

Cesare Paciotti, stilista di Civitanova Marche, è morto a 67 anni a causa di un malore, lasciando un vuoto nel mondo della moda. Con la sorella Paola, negli anni Ottanta ha trasformato il laboratorio artigianale di calzature fondato dai genitori nel 1948 in un marchio iconico, sinonimo di lusso e stile. Da Civitanova Marche, le creazioni Paciotti hanno conquistato Hollywood e l’Asia, indossate da star come Naomi Campbell, Beyoncé, Paris Hilton, Eva Longoria, i Maneskin, Blanco e Anna Dello Russo.

Il brand, noto per il logo a forma di pugnale, si distingue per pellami di qualità, lavorazioni artigianali e uno stile glamour-rock, spaziando dalle calzature alla pelletteria e agli accessori.Cesare, dopo gli studi al DAMS di Bologna, ha impresso un’impronta indelebile al marchio con il celebre stiletto nero, caratterizzato da un tacco a pugnale che sfida la gravità, diventato emblema di eleganza audace su passerelle e red carpet.

La sua visione ha combinato materiali ricercati come velluto, pelle lucida e acciaio con dettagli precisi, mantenendo i codici distintivi del brand. Partito da un piccolo laboratorio familiare, Paciotti è diventato un simbolo della calzatura italiana, celebrato per la sua capacità di innovare senza tradire le radici marchigiane. La città di Civitanova Marche piange la sua scomparsa, mentre la data dei funerali non è ancora stata annunciata. Il suo lascito rimane un pilastro della moda made in Italy.