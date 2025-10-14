Francesca Albanese contro Incoronata Boccia: "Indagare e punire", fatwa in Rai

La nuova fatwa di Francesca Albanese è tutta contro la Rai. La relatrice Onu per i territori palestinesi ora se la prende con Incoronata Boccia. La ragione? Un'improvvida uscita su Israele. Durante un convegno, la direttrice dell'Ufficio Stampa Rai ha osservato che si è parlato "spesso del cinismo e della spietatezza dell'esercito israeliano, eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate delle mitragliate contro i civili inermi. Eppure questo veniva raccontato, questo è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. Vergogna, vergogna, vergogna".

E ancora, Boccia ha criticato la sua categoria parlando di "suicidio del giornalismo" e di una possibile "candidatura di Hamas per l'Oscar alla migliore regia a cui noi giornalisti per primi ci siamo piegati senza alcun spirito critico". La giornalista non si è nemmeno risparmiata sull'"uso ideologico della parola genocidio" e ha denunciato le distorsioni di una narrazione dominante imposta in una sola direzione.