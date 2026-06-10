Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Beatrice Venezi, guerra legale a La Fenice: "Licenziamento nullo e discriminatorio"

mercoledì 10 giugno 2026
Beatrice Venezi, guerra legale a La Fenice: "Licenziamento nullo e discriminatorio"

2' di lettura

Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice. La direttrice d'orchestra era stata licenziata dopo un'intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nación. Ora però Venezi si è rivolta agli avvocati contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.

Secondo quanto si legge nella lettera inviata dai legali della musicista alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, di cui l'Adnkronos ha preso visione, Venezi sarebbe venuta a conoscenza attraverso gli organi di stampa della comunicazione rilasciata il 26 aprile scorso dal sovrintendente Nicola Colabianchi, che annunciava l'interruzione del rapporto di lavoro "per presunte e apodittiche 'dichiarazioni', in alcun modo precisate, rese dal maestro Beatrice Venezi ad una non meglio individuata e precisata 'stampa internazionale' e che in ragione di tali presunte ed imprecisate dichiarazioni sarebbe stata lesa l'immagine della Fondazione".

Nella lettera si specifica che il rapporto di lavoro è stato "costituito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030". Nella comunicazione, i legali contestano la legittimità del provvedimento, definendolo "nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio". Non solo, perché la direttrice critica il fatto che le dichiarazioni a lei contestate non siano state specificate.

Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

Senza voler togliere nulla, per carità, caro direttore, al nostro Enrico Stinchelli per la sua difesa, direi, gen...

Insomma, le motivazioni addotte dalla Fondazione risultano generiche. Per questo Venezi "conferma che - in ossequio all'impegno contrattuale assunto - intende continuare a mettere a disposizione della stessa Fondazione le proprie energie e prestazioni artistiche professionali e compiere tutte le attività professionali, organizzative e produttive preliminari ed essenziali al rapporto lavorativo siglato tra le parti, nonostante le numerose attività ostative ad oggi poste in essere dalla dirigenza apicale al fine di limitare ed impedire l'esecuzione delle stesse prestazioni lavorative". I legali concludono riservandosi l'adozione dei ''provvedimenti ritenuti più opportuni e prudenziali a tutela dei diritti e degli interessi della propria assistita".

Beatrice Venezi licenziata, il giallo del pre-contratto: cosa non torna

Mentre Beatrice Venezi si prepara alla battaglia legale, il suo caso ora diventa politico. Archiviato (a fatica) l&rsquo...
tag
beatrice venezi
la fenice
nicola colabianchi

Allo specchio La cultura di destra è meno disciplinata, quindi più forte

La direttrice silurata Beatrice Venezi licenziata, il giallo del pre-contratto: cosa non torna

Teatro delle Vittorie Teatro Delle Vittorie, Giuli: "Lo compriamo e lo diamo a Beatrice Venezi", pazza idea al telefono con Fiorello

ti potrebbero interessare

DiMartedì, Paolo Mieli inchioda Conte: "Vannacci? Presidente, fate in fretta..."

DiMartedì, Paolo Mieli inchioda Conte: "Vannacci? Presidente, fate in fretta..."

Roberto Tortora
Prendersela col Papa non conviene neanche a Trump

Prendersela col Papa non conviene neanche a Trump

Andrea Morigi
"Minetti? Cosa non vogliono vedere": la supercazzola di Travaglio da Floris per giustificare le balle

"Minetti? Cosa non vogliono vedere": la supercazzola di Travaglio da Floris per giustificare le balle

Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso

Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso