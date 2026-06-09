Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso

Belén Rodríguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. La showgirl argentina è stata denunciata dalla Polizia locale per due incidenti stradali avvenuti nella stessa serata di sabato scorso nel centro di Milano, nei quali non si sarebbe fermata a prestare assistenza.Il primo episodio è avvenuto in via Melzi d’Eril, vicino all’Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta.

Poco dopo, in via San Marco, nel quartiere di Brera, avrebbe colpito uno scooter e due veicoli parcheggiati, causando lievi lesioni a tre persone (prognosi di cinque giorni). Secondo la ricostruzione, Belén, che si trovava sola alla guida, sarebbe ripartita senza fermarsi né accertarsi delle condizioni dei feriti.

Alcuni passanti avrebbero anche scattato delle fotografie che potrebbero essere utili alle indagini. Gli agenti della Polizia locale hanno svolto gli accertamenti e trasmesso un’informativa alla Procura. Il fascicolo è stato aperto dalla pm Maria Cristina Ria.Nei giorni scorsi Belén è stata ricoverata per alcune ore al Policlinico di Milano dopo che i vicini di casa l’avevano sentita urlare e chiedere aiuto. È stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni di salute.Si tratta di una vicenda delicata che vede la conduttrice tv al centro di un’indagine penale per non essersi fermata dopo aver provocato due incidenti nel giro di poche centinaia di metri, con feriti lievi.