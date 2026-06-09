"Minetti? Cosa non vogliono vedere": la supercazzola di Travaglio da Floris per giustificare le balle

Marco Travaglio è alla frutta. Ospite di Floris a Di Martedì, prima di arrivare al punto che lo riguarda da vicino, il caso della grazia a Minetti, ecco che sputa veleno su Matteo Salvini e sul ponte sullo Stretto: "Toh un'inchiesta per corruzione, chi lo avrebbe mai detto. L'operazione di Salvini di puntare tutto sul ponte è impopolare presso il suo elettorato e così Vannacci ora prova a svuotare il suo bacino elettorale". Ma di fatto Travaglio scorda che un ministro, e in questo caso il ministro dei Trasporti, fa gli interessi della Nazione, e con buona pace di Travaglio, il Ponte è un'opera strategica. Ma niente, di Minetti non se ne parla, nemmeno della mega-causa di Cipriani intentata contro il Fatto. Si parla di Forza Italia e della richiesta di far tornare centrale la responsabilità civile dei magistrati.

Poi finalmente si arriva alla grazia della Minetti e comincia a frignare: "Cipriani vuole far chiudere il Fatto, così ha detto. Noi abbiamo una testimone che è stata intervistata anche dal Corriere. Noi abbiamo sentito una persona che con chat e foto ha mostrato ciò che diceva. Poi ha sperato che la magistratura italiana la sentisse e così non è stato e così impaurita ha ritrattato". Insomma la smentita di "Graciela" a quanto pare non vale nulla per Travaglio. Insomma, la solita storia: si tira il sasso e poi si ritira la mano. Lo scoop è esploso in faccia a Travaglio e ora non gli resta che fare la vittima. Infine si arrampica sugli specchi: "Minetti non ha cambiato vita". Floris lo interrompe: "Ma tu come lo sai? Il racconto della massaggiatrice è stato smentito". E Travaglio cita un'inchiesta del 2017 (sic!) di Millennium sulla serate a Ibiza in un locale di Cipriani in cui sarebbe stata presente anche la Minetti. Ma nessuna retromarcia. Anzi Travaglio parla di un'inchiesta venuta fuori da un giornale in Uruguay che il Fatto avrebbe poi riportato. dopo aver verificato le informazioni. Infine l'affondo finale: "Qualcuno non vuol vedere certe verità". Insomma una magistrale supercazzola per evitare ulteriori figuracce.