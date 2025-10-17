PiazzaPulita, cortigiana? No, il nuovo insulto di Montanari alla Meloni

Non bastava la "cortigiana" di Maurizio Landini. Ora Giorgia Meloni viene presa di mira anche da Tomaso Montanari. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena, ospite di PiazzaPulita giovedì 16 ottobre su La7, è tornato sull'argomento arrivando a dire che "Meloni è una caricatura di Trump". "Meloni è una caricatura di Trump, che però è già una caricatura - ha detto -. La sua logica è fatta di odio e di disprezzo per persone che chiedono pace e giustizia, ciò che le ha dato fastidio sono le piazze". Per Montanari a infastidire il premier sarebbero le piazze per Gaza. "Piazze - ha spiegato - fatte da famiglie, anche da persone che hanno votato per lei, non l'opposizione parlamentare".

Prima di Montanari era stato Landini a sollevare la bufera. Ospite di Giovanni Floris, commentando l'accordo di pace raggiunto tra Israele e Hamas, il segretario della Cgil andava dicendo: "Cosa che non ha fatto la Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che hanno difeso la dignità e l'onore del Paese".