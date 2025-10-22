Jannik Sinner, la stoccata di Mentana: "Ciò che gli italiani non perdonano"

La scelta di Jannik Sinner di saltare le finali di Coppa Davis a novembre ha suscitato non poca polemica. Non solo perché si tengono in Italia, a Bologna, ma anche per la sua rinuncia a giocare con la Nazionale. A mettersi in mezzo anche il Codacons che ha parlato di uno "schiaffo all'Italia e agli italiani" e chiesto che gli vengano ritirati tutti i riconoscimenti ufficiali e le onorificenze. Una proposta che non va giù a Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 entra a gamba tesa nella questione attraverso un post su Facebook.

Qui condivide le parole di Enzo Ferrari, fondatore del Cavallino: "Gli italiani perdonano tutto: ladri, assassini, sequestratori. Ma non perdonano il successo". Ed ecco la riflessione di Mentana sul caso Sinner: "Non fa la Davis, è di madrelingua tedesca, paga le tasse a Montecarlo, gioca solo i tornei più lucrosi, si presta a mille pubblicità, il Codacons vuole che gli vengano ritirate tutte le onorificenze... Ma se tra i giovanissimi il tennis sta soppiantando il calcio è per effetto suo, dello Jannik Sinner che il mondo ci invidia". Insomma, un modo come un altro per mettere la parola "fine" alla discussione.