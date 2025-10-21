Enrico Mentana inchioda Avs: "Fatayer inneggia a Hitler, ritirare la candidatura"

Dopo Ilaria Salis, a processo a Budapest per aver aggredito due militanti neonazisti nel febbraio 2023, e Aboubakar Soumahoro, con moglie e suocera sottoposte agli arresti domiciliari, Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha candidato Souzan Fatayer. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la professoressa napoletano-palestinese - come svelato da Il Tempo - ha scritto parole d'odio sull'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar. E ora, a chiedere un passo indietro, c'è Enrico Mentana.

"Le parole di Paolo Mieli su Souzan Fatayer, la professoressa napoletano-palestinese candidata da Avs alle elezioni campane, sono state sicuramente molto infelici e sgradevoli. Però - "su tutt'altro piano - anche i dirigenti di Avs dovrebbero spiegare come sia possibile candidare una persona che scrive, o condivide, qualcosa di così orribile, "LE PAROLE DI QUESTO EBREO FANNO RIMPIANGERE L'INCOMPIUTA MISSIONE DI HITLER". (Post sulla sua pagina social rivelato da Il Tempo). I leader di Alleanza Verdi-Sinistra sono due persone per bene. Mi parrebbe saggio che ritirassero la candidatura". A maggior ragione se si considera i precedenti: da Soumahoro alla Salis, appunto.