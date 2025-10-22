Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

mercoledì 22 ottobre 2025
Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

1' di lettura

Jannik Sinner e il "no" alla Coppa Davis al centro di Otto e Mezzo. A parlarle Andrea Scanzi che mette a tacere chi solleva la polemica. "Scalda gli animi perché è un campione. Io ho ascoltato Cazzullo e sono d'accordo con lui sul tema fiscale, ma trovo questa polemica sulla Davis inutile".

Per la firma del Fatto Quotidiano "Sinner ha fatto molti errori: di comunicazione e poi fa troppe pubblicità. Questi non è calcio, è tennis ed è un gioco individuale. Lui risponde di se stesso. Lo aveva già detto un anno fa che si doveva riposare. Lui non deve rendere conto a nessuno. Molti non sanno di cosa parlano quando parlano di tennis. Quando si dice che non tiene alla Nazionale, come fate a dirlo? Lui da solo ha segnato tantissime vittorie. Federer e Nadal facevano la stessa cosa di Sinner. Crearne un caso Nazionale mi sembra eccessivo".

Jannik Sinner, la stoccata di Mentana: "Ciò che gli italiani non perdonano"

La scelta di Jannik Sinner di saltare le finali di Coppa Davis a novembre ha suscitato non poca polemica....

Ma se Scanzi prende le difese del tennista, lo stesso non si può dire di Stefano Feltri. Il giornalista arriva a dire che "Sinner è come la destra: un italiano che è italiano solo quando fa comodo. È un ragazzo molto ricco che paga poco e poi come questa destra ha mancato almeno una volta di rispetto" alla Nazione. 

La sfida Atp Vienna, Sinner batte Altmaier in due set e vola agli ottavi contro Cobolli

Biancofiore: "È ingeneroso criticare Sinner, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci"

Una mitragliata e... il caso è chiuso Jannik Sinner, la stoccata di Mentana: "Ciò che gli italiani non perdonano"

tag
otto e mezzo
andrea scanzi
jannik sinner
stefano feltri

La sfida Atp Vienna, Sinner batte Altmaier in due set e vola agli ottavi contro Cobolli

Biancofiore: "È ingeneroso criticare Sinner, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci"

Una mitragliata e... il caso è chiuso Jannik Sinner, la stoccata di Mentana: "Ciò che gli italiani non perdonano"

ti potrebbero interessare

3918x2612

Atp Vienna, Sinner batte Altmaier in due set e vola agli ottavi contro Cobolli

3072x2048

Biancofiore: "È ingeneroso criticare Sinner, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci"

4000x2667

Jannik Sinner, la stoccata di Mentana: "Ciò che gli italiani non perdonano"

1400x933

Jannik Sinner, clamoroso in tribuna: le voci sulla Coppa Davis

Redazione