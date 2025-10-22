Jannik Sinner, la sparata di Stefano Feltri: "Perché è come la destra"

Jannik Sinner e il "no" alla Coppa Davis al centro di Otto e Mezzo. A parlarle Andrea Scanzi che mette a tacere chi solleva la polemica. "Scalda gli animi perché è un campione. Io ho ascoltato Cazzullo e sono d'accordo con lui sul tema fiscale, ma trovo questa polemica sulla Davis inutile".

Per la firma del Fatto Quotidiano "Sinner ha fatto molti errori: di comunicazione e poi fa troppe pubblicità. Questi non è calcio, è tennis ed è un gioco individuale. Lui risponde di se stesso. Lo aveva già detto un anno fa che si doveva riposare. Lui non deve rendere conto a nessuno. Molti non sanno di cosa parlano quando parlano di tennis. Quando si dice che non tiene alla Nazionale, come fate a dirlo? Lui da solo ha segnato tantissime vittorie. Federer e Nadal facevano la stessa cosa di Sinner. Crearne un caso Nazionale mi sembra eccessivo".