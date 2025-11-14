Parenzo contro Meloni e i centri migranti in Albania: "Parecchi gatti"

Un'apertura di puntata con tanto di attacco a Giorgia Meloni. Accade a L'Aria Che Tira dove David Parenzo se la prende con i centri per migranti in Albania. "È stato un incontro importante quello tra il presidente Rama e la presidente Meloni... Ne parliamo perché, al di là degli accordi importantissimi che sono stati firmati, al centro c'è la questione dei centri costruiti in Albania. Per ora l'unica cosa che funziona è il rapporto tra Italia e Albania".

E ancora, mostrando le immagini sul mega-schermo alle sue spalle: "Quella struttura, con un costo piuttosto ingente, è abitata da circa 25 persone, parecchi gatti che circolano all'interno, e Meloni continua a dire che quei centri funzioneranno...". Poi il conduttore di La7 manda in onda i numeri: "Il costo è di 130 milioni l'anno per 111 migranti. Il conto? 1.171.000 euro a migrante all'anno".