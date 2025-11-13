L'Aria che tira, Pina Picierno zittisce Barbacetto: "Fregnacce"

"Non mi sottraggo alle sue provocazioni": Pina Picierno, europarlamentare del Pd, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 rivolgendosi al giornalista Gianni Barbacetto. Quest'ultimo, commentando la decisione di cancellare la conferenza sulla "russofobia" di Angelo D’Orsi, che si sarebbe dovuta tenere al centro culturale Polo del ’900 a Torino, ha parlato di censura proprio come ha fatto il diretto interessato, il professore D'Orsi. Uno sbaglio secondo la dem, che ha spiegato: "Parlare di censura come ha fatto D'Orsi dalla diretta di una televisione è una cosa che fa un po' ridere. D'Orsi viene ospitato, viene amplificato e ascoltato tutti i giorni dalle televisioni nazionali e nessuno ha mai inteso limitare la sua attività di professore universitario e storico".

"Censura è!", ha però ribadito Barbacetto, anche lui in collegamento con la trasmissione. "C'è un tema, però - ha proseguito la Picierno - dal punto di vista giuridico, persino costituzionale, non sarebbe in alcun modo possibile ospitare in un luogo pubblico un convegno per celebrare l'apologia di fascismo per esempio o per esaltare crimini razziali o crimini d'odio. Questo significa che la libertà di espressione ha dei limiti e questi limiti sono riconosciuti dalla Corte costituzionale e dalla nostra stessa Costituzione. Quindi dire che in nome della libertà di espressione chiunque può dire qualsiasi cosa è tecnicamente una sciocchezza. Ed è una sciocchezza che utilizzano i propagandisti e i manipolatori".