lunedì 17 novembre 2025
Otto e Mezzo, fango di Andrea Scanzi: "Te lo aspetti dall'opossum, non da Meloni"

1' di lettura

Le diverse posizioni del governo sull'Ucraina fanno sì che Giorgia Meloni faccia ricorso alla "tanatosi". A dirlo, ospite di Otto e Mezzo su La7, è Andrea Scanzi. Ospite di Lilli Gruber nella puntata in onda lunedì 17 novembre, il giornalista spiega che il premier utilizza "una strategia di sopravvivenza in cui un animale simula la morte per sfuggire a un predatore. Te lo aspetti dall'opossum della Virginia, non da Meloni". Insomma, l'ennesimo insulto di Scanzi. 

D'altronde non è una novità. La firma del Fatto Quotidiano aveva già incolpato la leader di Fratelli d'Italia delle violenze in piazza. "La premier è nervosa, è giù nervosa di suo, un po' perché non concepisce cosa hanno fatto i ragazzi della Flotilla, un po' perché non concepisce l’importanza dello sciopero pro Palestina perché nella sua testa è una forma che non entra proprio nella sua forma mentis che ha", aveva detto.

Scanzi insulta Vespa, "Lo dici a tuo figlio". Replica raggelante

Nervi tesi a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. D'altronde, quando al ...

Come dimenticarsi poi quando Scanzi disse: "Mai una volta che la Meloni parli in ITALIANO corretto. Mai. Sempre questa continua e insopportabile ostentazione dialettale burina, da finta popolana che parla furbescamente alla pancia molle del paese). Uno spettacolo pietoso, che svilisce non tanto lei o Bonolis (che si svilisce da sempre benissimo da solo), quanto il nostro paese. Tutto ciò è davvero rivoltante". 

