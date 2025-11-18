Francesca Albanese, nuovo comizietto: attesa oggi all'Europarlamento

È atteso oggi al Parlamento europeo, a Bruxelles, l’ennesimo comizietto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi diventata un’icona internazionale dei pro-Pal da quando ha iniziato a “nazificare” Israele. Il palcoscenico in cui si esibirà l’attivista è la sala Spinelli 1G2 dell’Europarlamento, nel quadro dell’evento “Palestina, diritto internazionale e il ruolo dell’Europa”, co-organizzato dall’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, in collaborazione con europarlamentari di diversi gruppi politici. «Dopo la conferenza ‘Should we call it Genocide?’ dell’aprile scorso, la Carovana solidale che a maggio di quest’anno ha raggiunto il valico di Rafah per denunciare il blocco degli aiuti umanitari diretti a Gaza e la missione con la Global Sumud Flotilla di settembre, questa iniziativa si pone nel solco del lavoro che stiamo portando avanti dall'inizio della legislatura con tante colleghe e colleghi. L’obiettivo è continuare a tenere alta l’attenzione sulla questione palestinese anche dalla prospettiva europea», ha dichiarato Scuderi. La presenza della Albanese, tuttavia, ha suscitato una levata di scudi nella de stra europea.

«Le opinioni sono sempre legittime, ma è inaccettabile che una relatrice speciale delle Nazioni Unite, incaricata di monitorare la situazione nei territori palestinesi, arrivi a promuovere narrazioni antisemite, a minimizzare i crimini di Hamas e a paragonare Israele alla Germania nazista», ha denunciato Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia, prima di aggiungere: «Chiederò che venga stigmatizzata questa ospitata e che alla signora Albanese sia rivolto un invito a mantenere posizioni più equilibrate e rispettose, in linea con il mandato delle Nazioni Unite», ha affermato Donazzan. Difficile che l’appello dell’eurodeputata italiana venga ascoltato. È più probabile che vengano stesi gli stessi tappeti rossi srotolati a Parigi in questi giorni da associazioni vicine ai Fratelli musulmani e librerie pro-Pal per la sua tournée francese (il libro della Albanese, Quando il mondo dorme, è stato appena tradotto in Francia).