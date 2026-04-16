Ilaria Salis, il delirio contro le forze dell'ordine: "In stile George Floyd"

Ilaria Salis pubblica sui suoi social la foto di una persona bloccata e ammanettata dalle forze dell'ordine. Stop, senza aggiungere dettagli sufficienti per capire cosa sia realmente accaduto. Subito dopo paragona la persona in questione a George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia statunitense. E, quindi, ne approfitta per attaccare le forze dell'ordine e il nostro Paese, paragonato a "uno Stato di polizia".

"Abusi di potere a Padova - ha scritto l'eurodeputata di Avs su X -. Ieri notte, al termine di un’assemblea per la costruzione del 25 aprile in città, un controllo nella cosiddetta 'zona rossa' è degenerato nel fermo di alcuni compagni del Centro Sociale Pedro, poi arrestati e ora in attesa di processo per direttissima. Uno dei fermati, che dichiarano di avere consegnato i documenti e di non aver opposto alcuna resistenza, sarebbe stato strattonato con violenza, immobilizzato a terra e schiacciato fisicamente in stile George Floyd".