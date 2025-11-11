Albanese, Giorgio Gori scuote il Pd: "Come può non reagire ai suoi insulti?"

Francesca Albanese insulta il Pd ma il partito non reagisce: a farlo notare è l'europarlamentare dem Giorgio Gori. "Nell'intervista concessa al Corriere, nella versione integrale pubblicata online, Francesca Albanese risponde alla domanda: 'Ci sarà almeno un leader in Europa che la convince?'". La risposta, ricorda Gori, è: "La presidente slovena Natasa Pirc Musar. La prima a parlare di genocidio. In Italia, la sinistra non-Pd. Perché il Pd ha elementi pro-genocidio, pro-Israele, pro-apartheid. Interessi economico-finanziari che non rendono alcune persone libere, nel loro mandato parlamentare".

Riferendosi sempre a quanto detto dalla relatrice dell'Onu, l'ex sindaco di Bergamo ha concluso il suo post con un interrogativo: "Domando, da europarlamentare del Pd: come possiamo accettare queste affermazioni farneticanti e offensive? Come può il Pd non reagire a questi insulti?".