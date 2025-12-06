Carlo Vanzini, la confessione: "Ho un tumore al pancreas"

Carlo Vanzini, 54 anni, noto telecronista Sky di Formula 1, ha scoperto per caso un tumore al pancreas durante un check-up casuale organizzato con il collega Davide Camicioli al centro Formula Medicine di Viareggio. Un’ecografia ha subito rivelato una lesione operabile, ma solo dopo cicli di chemioterapia preliminare.

A differenza della sorella Claudia, morta anni fa per la stessa malattia, Vanzini si definisce "un malato fortunato": la diagnosi è arrivata in tempo. Ha già completato dieci delle undici sedute di chemioterapia al San Raffaele di Milano (a due minuti da casa), è gonfio per il cortisone, ha perso capelli e barba, ma a fine gennaio 2026 potrà sottoporsi all’intervento chirurgico che offre buone possibilità di guarigione.Fondamentale il ruolo della moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, "la colonna portante della famiglia", che ha gestito con forza l’emergenza e comunicato la notizia ai figli Luca (22 anni), Giacomo (17) e Anita (11).

Ai ragazzi ha chiesto di trattarlo normalmente: "Fate pure arrabbiare papà, non voglio infermieri in casa". La paura più grande è arrivata quando si è temuto che la radioterapia potesse far saltare l’operazione. In quel momento la piccola Anita gli si è infilata nel letto, dandogli forza. Vanzini rifiuta il "perché proprio a me": "Mi toglierebbe solo energie, e io ne ho bisogno tutte per guarire". Ha deciso di rendere pubblica la malattia dopo essere finito in tendenza su X per il suo aspetto cambiato: molti pensavano a un semplice cambio di look, mentre alcuni scrivevano preoccupati ai figli. Ora Luca gli ha chiesto di parlarne apertamente. "Sto bene, sono in buone mani e vedo la luce", conclude Vanzini.