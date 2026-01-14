L'aria che tira, la 'bestemmia' di Odifreddi: "Khamenei come il Papa". Furia-Parenzo

"Sembra che lei metta sullo stesso piano Khamenei con Trump. Sembra eh?". Peggio. Piergiorgio Odifreddi, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è lanciato in una delle sue riflessioni geopolitiche (o presunte tali). Ma questa volta alza l'asticella oltre il consentito, come più volte gli è capitato di fare in passato. Il matematico ha infatti paragonato Khamenei al Papa. Il motivo? Sono due capi di Stati teocratici e anche in Vaticano c'era la pena di morte.

"Metterei invece, anche se questo può non piacere, tra gli esempi di anacronismo teocratico diciamo così - ha spiegato Odifreddi -. Perché gli ayatollah in Iran sono quelli che erano i preti da noi qualche tempo fa fino, per esempio, quando c'era lo Stato del Vaticano. Khamenei è l'analogo del Papa". "No, però, professore... professore ho già la spalla rotta, se mi paragona... non hanno mai ucciso nessuno i preti - la replica di Parenzo -. Non me lo faccia dire a me che sono anche di un'altra azienda".