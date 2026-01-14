Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

L'aria che tira, la 'bestemmia' di Odifreddi: "Khamenei come il Papa". Furia-Parenzo

di
Libero logo
mercoledì 14 gennaio 2026
L'aria che tira, la 'bestemmia' di Odifreddi: "Khamenei come il Papa". Furia-Parenzo

2' di lettura

"Sembra che lei metta sullo stesso piano Khamenei con Trump. Sembra eh?". Peggio. Piergiorgio Odifreddi, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è lanciato in una delle sue riflessioni geopolitiche (o presunte tali). Ma questa volta alza l'asticella oltre il consentito, come più volte gli è capitato di fare in passato. Il matematico ha infatti paragonato Khamenei al Papa. Il motivo? Sono due capi di Stati teocratici e anche in Vaticano c'era la pena di morte. 

"Metterei invece, anche se questo può non piacere, tra gli esempi di anacronismo teocratico diciamo così - ha spiegato Odifreddi -. Perché gli ayatollah in Iran sono quelli che erano i preti da noi qualche tempo fa fino, per esempio, quando c'era lo Stato del Vaticano. Khamenei è l'analogo del Papa". "No, però, professore... professore ho già la spalla rotta, se mi paragona... non hanno mai ucciso nessuno i preti - la replica di Parenzo -. Non me lo faccia dire a me che sono anche di un'altra azienda".

Soccorso pro-Pal all'Iran: Greta e Albanese tacciono sui morti

Ventimila morti e non sentirli. È curioso come tanti canali che per anni hanno intasato i social di contenuti pro...

"Il Vaticano aveva anche la pena di morte", ha insistito il matematico. "Ma lei parla della Santa Inquisizione", gli ha fatto notare Parenzo. "Ma cosa la Santa Inquisizione? Poco prima dell'unità d'Italia, nel 1860", non si è arreso Odiffredi. "Ma non può paragonare il Vaticano a Khamenei", ha concluso Parenzo, liquidanto Odifreddi e lasciandolo nel suo sempiterno deragliare.


 

tag
piergiorgio odifreddi
khamenei
iran
david parenzo
l'aria che tira

Silenzio sugli ayatollah Iran, secondo voi chi è più imbarazzante tra Laura Boldrini e Francesca Albanese?

Rossi d'imbarazzo Soccorso pro-Pal all'Iran: Greta e Albanese tacciono sui morti

Rottura col Pd Iran, il M5s si astiene sulla mozione di condanna. FdI: "Imbarazzanti"

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, confessione su Rai 1: "Una cosa mi preoccupa..."

Andrea Sempio, confessione su Rai 1: "Una cosa mi preoccupa..."

"La preside", Eugenia Carfora: "Meloniana!". delirio-sinistro contro la docente e Rai 1

"La preside", Eugenia Carfora: "Meloniana!". delirio-sinistro contro la docente e Rai 1

Federico Rampini, lo scenario: "Niente paura, Trump ha un piano"

Federico Rampini, lo scenario: "Niente paura, Trump ha un piano"

Costanza Cavalli
Iran, secondo voi chi è più imbarazzante tra Laura Boldrini e Francesca Albanese?

Iran, secondo voi chi è più imbarazzante tra Laura Boldrini e Francesca Albanese?