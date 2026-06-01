Enrico Ruggeri, il Pd invoca la censura: "Annullare il concerto"

Enrico Ruggeri è diventato il nuovo bersaglio della sinistra. Il cantautore si esibirà per la "notte bianca" di Codogno, in Lombardia, il prossimo 4 luglio. Ma il Pd locale, con in prima fila la capogruppo in consiglio comunale Maria Cristina Baggi, è salito sulle barricate. In sintesi: non lo vogliono perché in passato ha espresso delle posizioni critiche sul Green Pass e sui vaccini. Tradotto: i compagni non vogliono che canti. "Recentemente l’artista ha ribadito quelle convinzioni, confermando di non aver preso le distanze dalle posizioni sostenute negli anni del Covid – ha spiegato Baggi -. Non si tratta quindi di dichiarazioni appartenenti a una fase ormai superata”.

E ancora. "La questione non riguarda la legittimità delle opinioni. Riguarda la coerenza delle istituzioni. Perché se la memoria del Covid viene richiamata per giustificare il mancato patrocinio di alcuni eventi, non dovrebbe essere accantonata quando si scelgono le persone chiamate a rappresentare la città o a caratterizzare le sue manifestazioni più importanti. Quando la coerenza lascia spazio all’opportunità, il problema non è più chi viene invitato o chi riceve un incarico, ma la credibilità delle scelte di chi governa la città”.