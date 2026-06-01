FdI picchia duro: "Mentana lo ha ammesso, cos'è La7"

"Ne parlo sapendo che questo ha portato vantaggio agli ascolti. Quindi chi guida La7 è stato bravissimo, è stato bravissimo Urbano Cairo, è stato bravissimo Andrea Salerno, che è il direttore de La7, sono stati bravissimi i conduttori che hanno portato gli ascolti a dei livelli altissimi. Però semplicemente quello che si vede è che in tutti i programmi serali de La7 hanno la stessa impostazione, hanno gli stessi ospiti, lo stesso orientamento, la stessa scelta degli ospiti. Io non sono un giudice. Sto dicendo che è evidente a tutti. Ma l'ho detto: tele anti-Meloni è questo. Cioè è una visione che sicuramente ha ospitato almeno un centinaio di volte nell'ultimo anno Schlein e Conte. Poi ci sarà stato forse due volte Crosetto. Da nessun'altra parte è così netto e marcato". Enrico Mentana ha descritto senza peli sulla lingua la linea editoriale de La7. E nel farlo ha ammesso che, per ovvie ragioni, non può essere la rete di riferimento per un elettore di centrodestra. Ragionamento lucido, per certi versi scontato.
E ancora, Mitraglietta ha aggiunto: "Ne parlo da addetto ai lavori: La7 è la nuova Rai3, senza che ci fossero una nuova Rai1 e Rai2. Il telegiornale ne risente? Se domani vince il centrosinistra, ti ritrovi a fare la tv di governo. Io faccio il telegiornale che faccio. E lo farei uguale su qualsiasi altra rete. Questo non so se sarebbe possibile per tutti su tutte le reti. La7 è fatta benissimo, con in generale i migliori conduttori sulla scena televisiva e si è creata una convergenza per cui dal lunedì alla domenica i programmi hanno tutti lo stesso taglio. Per effetto di questo, quindi, possono avere tutti gli stessi ospiti. Funziona? Sì. Funziona per gli ascolti? Sì. Ed è anche bello. Però non dirlo sembra l'elefante nella stanza. Un elettore del centrodestra ascolta La7 sentendosi a casa? No", ammette Mentana, senza girare attorno al punto.
Enrico Mentana punge La7: "Bravissimi ma... sempre gli stessi ospiti. Chi vota destra non può sentirsi a casa"Enrico Mentana esprime le proprie perplessità. Ospite del Festival della Tv di Dogliani, il direttore del Tg La7 ...
Parole che hanno attirato l'attenzione di Fratelli d'Italia, che sui profili social ha commentato la presa di posizione del direttore.: "Stesso taglio, stessi ospiti ma soprattutto stesso orientamento anti-Meloni. Il direttore Mentana ammette ciò che è sotto gli occhi di tutti: i programmi di La7 sono il megafono del campo largo. Più che pluralismo dell’informazione, di cui tanto si vantano, sono la cassa di risonanza della propaganda contro il Governo".