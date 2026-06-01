Paolo Crepet e l'incubo della violenza: "Siamo al punto di non ritorno"

Ragazzi e ragazzini che aggrediscono e pestano i professori. Cronaca ordinaria, di questi tempi, dove casi del genere si manifestano quasi quotidianamente. Un fenomeno inquietante, un degrado che colpisce. E a ragionare su quanto sta accadendo ecco Paolo Crepet, che espone il suo punto di vista in un'intervista a Repubblica.

Partendo dal caso di San Vito Lo Capo, dove un dodicenne ha aggredito un insegnante, lo psichiatra e sociologo allarga l'analisi a una crisi educativa che, a suo giudizio, coinvolge l'intero mondo degli adulti. "Stiamo assistendo alla tempesta perfetta e l’abbiamo creata noi", afferma Crepet, leggendo nell'episodio "tutti gli errori, le indolenze e le miopie della società e degli adulti nei confronti dei minori".

Secondo l'esperto, alla base di questi episodi si intrecciano tre fattori: scuola, famiglia e tecnologia. Questioni, sottolinea, "su cui non possiamo più far finta di nulla". Dopo decenni di studi sulla criminalità minorile, il giudizio è netto: "Siamo ad un punto di non ritorno". Un allarme che non riguarda soltanto la Sicilia, ma l'intero Paese, dove si moltiplicano episodi di violenza giovanile e dove, osserva, sempre più spesso "si esce la sera armati".