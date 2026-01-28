Garlasco, chi si muove per Stasi: "Già dato l'incarico", altro ribaltone

"Questo elemento di novità per noi è irrilevante". Commenta così l'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, in collegamento con Quarta Repubblica. Al centro la nuova perizia disposta da chi difende Andrea Sempio per effettuare analisi sui pc di Stasi e Chiara Poggi. "Se sei arrabbiata per qualcosa che hai visto del tuo fidanzato, sicuramente c'è un litigio e Stasi non avrebbe scritto la tesi fino a mezzanotte. Per questo abbiamo dato incarico a un consulente anche di verificare questo ma non solo".

Intanto, secondo i consulenti dei Poggi Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, la vittima e l'allora fidanzato. Video che la ventiseienne aveva sul computer che veniva utilizzato dall'intera famiglia. Ne sono certi i consulenti dei Poggi - gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti - che in una relazione (consegnata la scorsa settimana alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli) hanno messo nero su bianco gli ultimi approfondimenti sul delitto. I nuovi software - a quanto apprende l'Adnkronos - hanno permesso di escludere che il nuovo indagato Sempio, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei filmati privati che, per qualcuno, potrebbero costituire il movente di un omicidio che vede Stasi - a dire della Cassazione - come il solo colpevole.