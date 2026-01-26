Garlasco, l'audio della madre di Poggi: "Non mi pento di ciò che ho fatto"

Spunta un'intercettazione clamorosa sul caso del delitto di Garlasco. Sul canale Youtube "Bugalalla" è stato pubblicato un audio che riguarda la mamma di Chiara Poggi. Più nello specifico, la madre della vittima e sua nipote Stefania Cappa, che però non è indagata. Il file risale al 24 settembre 2007, proprio il giorno in cui Alberto Stasi fu arrestato per aver assassinato la fidanzata. La donna, però, esprimeva l'auspicio che quell'arresto non fosse la fine del ragazzo dato che era ancora giovane.

Nell'audio pubblicato integralmente si sente Stefania Cappa dichiarare alla zia di aver appreso la notizia dell'arresto di Alberto Stasi dal telegiornale. La madre di Chiara risponde in maniera vaga sostenendo di avere le sue convinzioni ma di non voler parlare con nessuno. La donna infatti preferì stare da sola anziché sentire altri dire la propria. Il passaggio messo in risalto da Bugalalla è quello in cui Rita Preda afferma: "Io sono contenta di quello che faccio e non son pentita di quello che ho fatto… di tutto quello che ho fatto fino a questo momento".