Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Alan Friedman sul decreto Sicurezza: "Più retorica che azione"

sabato 7 febbraio 2026
Alan Friedman sul decreto Sicurezza: "Più retorica che azione"

1' di lettura

"Visto che c'è il referendum, che ci sono le Politiche l'anno prossimo e che siamo quasi in campagna elettorale, allora cercano di accelerare sui decreti Sicurezza". Alan Friedman, ospite di 4 Di Sera Weekend nella puntata in onda sabato 7 febbraio su Rete 4, commenta quanto andato in scena a Torino. Ma anche lo scontro tra governo e giudici. Il governo "vende questo decreto come la soluzione di tutto, quando secondo me contiene elementi che non risolveranno il problema".

Un esempio? "Dire a uno che ci sono pene più lunghe, quando le carceri sono sovraffollate... Mi sembra più retorica che azione, è molto in linea con un governo che ha sempre messo come bandiera le leggi dell'ordine". Solo il 22enne Angelofrancesco Simionato, originario di Grosseto, parte del gruppo di "almeno 20 persone" che ha "partecipato all’aggressione ai danni dell'agente Alessandro Calista", è infatti finito ai domiciliari.

Alan Friedman tocca il fondo su La7: versi e gesti contro la forzista

Volano stracci durante Tagadà. Nella puntata andata in onda venerdì 9 gennaio si parla della presidenza Tr...

Mentre gli altri due, i torinesi Matteo Campaner e Pietro Desideri, di 34 e 32 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, sono stati sottoposti all’obbligo di firma. Una decisione, quella della gip di Torino, che ha suscitato non poche polemiche.

tag
alan friedman
torino
decreto sicurezza

Il collettivo Nemesis, le femministe che sconvolgono la sinistra: "Violenze dai migranti"

Gli amici (politici) dei violenti Askatasuna, il video che inchioda la sinistra: applausi e cori per gli incappucciati

Pm star Woodcock, il ritorno choc della toga: "Scontri di Torino strumentalizzati politicamente"

ti potrebbero interessare

Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

JD Vance all'inaugurazione con cravatta azzurra: il vero significato dietro il look

JD Vance all'inaugurazione con cravatta azzurra: il vero significato dietro il look

Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo

Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo

Rosy Bindi, la balla contro il governo: "Le vere intenzioni dietro l'attacco alle toghe"

Rosy Bindi, la balla contro il governo: "Le vere intenzioni dietro l'attacco alle toghe"