Alan Friedman sul decreto Sicurezza: "Più retorica che azione"

"Visto che c'è il referendum, che ci sono le Politiche l'anno prossimo e che siamo quasi in campagna elettorale, allora cercano di accelerare sui decreti Sicurezza". Alan Friedman, ospite di 4 Di Sera Weekend nella puntata in onda sabato 7 febbraio su Rete 4, commenta quanto andato in scena a Torino. Ma anche lo scontro tra governo e giudici. Il governo "vende questo decreto come la soluzione di tutto, quando secondo me contiene elementi che non risolveranno il problema".

Un esempio? "Dire a uno che ci sono pene più lunghe, quando le carceri sono sovraffollate... Mi sembra più retorica che azione, è molto in linea con un governo che ha sempre messo come bandiera le leggi dell'ordine". Solo il 22enne Angelofrancesco Simionato, originario di Grosseto, parte del gruppo di "almeno 20 persone" che ha "partecipato all’aggressione ai danni dell'agente Alessandro Calista", è infatti finito ai domiciliari.