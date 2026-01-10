Alan Friedman tocca il fondo su La7: versi e gesti contro la forzista

Volano stracci durante Tagadà. Nella puntata andata in onda venerdì 9 gennaio si parla della presidenza Trump, ma anche delle ultime vicende che hanno visto protagonisti gli Stati Uniti. Quanto basta a scatenare Alan Friedman, da sempre critico nei confronti del presidente Usa e non solo. "Non si può confondere lo stato di diritto con l'antagonismo o col non condividere la linea di un presidente. Sono due fatti separati", ricorda Chiara Tenerini. La deputata di Forza Italia aggiunge anche che "Trump ha il 45 per cento dei consensi sull'immigrazione e sul controllo dei confini. Sono numeri, non favole".

E di fronte a tutto questo cosa fa il giornalista statunitense? Una sceneggiata. Sì, perché mentre Tenerini parla, Friedman fa gesti con le mani e versi di sfottò: "Noooooo, non sono questi i numeri signori. Sono fake news". "Lei vive in un universo parallelo - insiste l'azzurra -. Glielo dice una che non è una personale sostenitrice di Trump. Non può dire scempiaggini!". "Studia meglio, che volgarità", attacca ancora Friedman che prosegue facendo facce e versi mentre l'interlocutrice parla.