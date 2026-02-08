Angela Azzaro, addio all'opinionista di casa a La7. Lo sconcerto di Elly Schlein

È morta la giornalista Angela Azzaro. Nata a Nuoro e laureatasi a Milano in Lettere Moderne, viveva a Roma. E' stata caporedattrice di Liberazione, dove curava l'inserto culturale Queer, vice direttrice del Dubbio e, fino all'aprile 2023, vicedirettrice del Riformista. Era un volto noto anche nei talk televisivi, avendo partecipato spesso ai programmi di La7, da L'aria che tira a Tagadà.

"Ci lascia senza parole e con un grande senso di vuoto la scomparsa di Angela Azzaro, donna forte e coraggiosa, giornalista tenace e piena di passione politica e civile, voce unica, libera, sempre. Forse il modo migliore di onorarla sarà rileggere tutto ciò che ha scritto, tutto ciò che ci ha aiutati a comprendere, riflettere, agire. Ci stringiamo attorno ai suoi familiari e alle persone che le hanno voluto bene, una comunità grandissima", è il messaggio di cordoglio inviato da Elly Schlein, segretaria del Partito democratico.

"Con dolore apprendiamo della scomparsa di Angela Azzaro, una voce lucida, coraggiosa e preparata del mondo culturale e politico italiano, una donna e una compagna straordinaria", è il saluto di Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri capitolini di Sinistra Civica Ecologista. "Angela ci lascia il suo sguardo dritto e attento, il suo sorriso non banale e le sue parole giuste. Avevamo avuto l'onore di ospitarla al Festival Visionaria, sempre attenta ai percorsi personali e politici della nostra comunità. Siamo vicini alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata", concludono.

In una nota, saluta la Azzaro anche il consigliere di Sinistra civica ecologista alla Regione Lazio, Claudio Marotta: "E' un grande dolore la scomparsa di Angela Azzaro. Il vuoto che lascia è quello delle voci capaci di tenere insieme intelligenza e umanità. Resta il suo sguardo ostinato sulla realtà, oltre le formule e senza compiacimenti. Un'attenzione rara per cio' che e' fragile e vitale. Ai suoi cari e a tutte e tutti coloro che le hanno voluto bene va un cordoglio sincero, insieme a una profonda gratitudine".