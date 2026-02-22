Beatrice Venezi, "non dirigerà il concerto di Capodanno": ecco perché

"Per il primo giorno dell’anno del 2027 la direttrice aveva già altri impegni professionali": Beatrice Venezi non salirà sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia nel 2027. Lo ha chiarito il sovrintendente Nicola Capobianchi. Non è ancora certo, invece, se dirigerà l’opera inaugurale di novembre, Fedora di Umberto Giordano, che aprirà ufficialmente la nuova stagione del teatro veneziano. "Dobbiamo capire se nell’agenda della Venezi c’è spazio per questo impegno anche se il suo contratto non specifica in quali momenti della stagione debba dirigere", ha spiegato Capobianchi.

L'incarico quadriennale della Venezi come direttrice musicale della Fenice scatta a ottobre. Per Capodanno, però, la scelta sarebbe ricaduta su Gianandrea Noseda, attuale direttore della National Symphony Orchestra di Washington. Adesso resta da capire quali appuntamenti della stagione saranno affidati alla direttrice. Il contratto, a quanto pare, prevede due titoli d’opera, tre concerti sinfonici e un grande evento.