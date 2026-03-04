Maurizio Landini-choc: "Per il governo la donna stuprata si deve giustificare"

Maurizio Landini straparla, ma questa volta ha davvero esagerato. "La logica che viene avanti da parte di questo governo anziché combattere questa cultura maschile, anziché rendere esplicito che sono gli uomini che stuprano, addirittura continua a fare anche provvedimenti in cui la donna stuprata in un qualche modo diventa lei colpevole o è lei che deve giustificarsi di quello che è avvenuto", ha detto il segretario generale della Cgil, a margine dell'iniziativa 'Tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento' oggi a Firenze.

Maurizio Landini è poi tornato a parlare di Iran, riproponendo il solito slogan. "Credo che sia sotto gli occhi di tutti come il ritorno allo strumento della guerra come regolazione normale dei rapporti mette a rischio la democrazia e mette a rischio la qualità della vita delle persone. Io credo che quello che sta avvenendo - ha proseguito Landini - sia molto pericoloso: vedo il rischio di un allargamento importante. La nostra posizione è quella di chiedere un immediato cessate il fuoco. Siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale e nazionale. L'allargamento che sta avvenendo va assolutamente fermato e credo che l'Italia e l'Europa - ha concluso - debbano svolgere un ruolo per non fornire sostegno a questa guerra e per non muoversi in questa direzione".