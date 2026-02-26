Maurizio Landini non paga il Tfr all'ex dipendente? Cgil pignorata: scandalo rosso

Da lì inizia la battaglia legale. Nel 2016 un primo provvedimento dà ragione al lavoratore e condanna la Cgil al pagamento della buonuscita per un importo 52mila euro, più 700 euro di spese legali . Il sindacato reagisce impugnando la decisione: in primo grado ottiene un ribaltamento e l’ex dirigente viene condannato a versare 7mila euro di spese.

La vicenda, ricostruita da Il Giornale, parte dal pensionamento di un dirigente storico del sindacato. Dopo una carriera trascorsa tra Milano e Roma, fino alla guida dell’ufficio legislativo nazionale, nel 2015 l’uomo concorda l’uscita. Al momento di incassare la liquidazione, però, la Cgil oppone un rifiuto e, scrive il quotidiano, "nega il Tfr, accampando motivazioni assurde".

Uno scandalo travolge Maurizio Landini e la Cgil : già, il presunto paladino dei lavoratori non paga il Tfr a un dipendente. E ne segue un'odissea giudiziaria lunga tre anni. Che si conclude con il pignoramento della Cgil.

La partita si riapre nel 2018 in appello, dove il verdetto torna a favore del lavoratore e riconosce il diritto al trattamento di fine rapporto. Nel frattempo Landini è diventato segretario generale e la Cgil decide di ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte si pronuncia il 12 dicembre 2023: sei pagine per respingere le tesi del sindacato.

Sembrerebbe finita. Invece il pagamento non arriva. L’ex dirigente è costretto a un nuovo passaggio davanti al giudice civile per ottenere un decreto ingiuntivo. A fine settembre scatta il pignoramento dei conti correnti della Cgil: prelevati 96.501,03 euro per saldare quanto dovuto. Il sequestro complessivo raggiunge i 190mila euro. Una vicenda emblematica. Puro imbarazzo per la Cgil e per Landini. Altro che "paladini dei lavoratori"...