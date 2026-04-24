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Dritto e Rovescio, la fucilata di Cruciani sul caso-escort: "Il vero male dell'Italia"

venerdì 24 aprile 2026
Dritto e Rovescio, la fucilata di Cruciani sul caso-escort: "Il vero male dell'Italia"

2' di lettura

Si fa un gran parlare del caso-escort che ha il suo epicentro a Milano: coinvolti calciatori, piloti di Formula 1 e nomi della movida meneghina. Il tema tiene banco anche a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 23 aprile.

L’indagine riguarda un sistema organizzato, prestazioni a pagamento, al centro la società Made Milano, che proponeva pacchetti "all inclusive", proprio finiti nel mirino degli inquirenti. L’inchiesta ha portato all’arresto di quattro persone con l’accusa di sfruttamento della prostituzione, mentre tra le carte compaiono anche riferimenti a sportivi di primo piano.

In studio da Del Debbio, a commentare la vicenda, è intervenuta Bianka Laureano, Miss Escort 2025, che ha offerto la sua pruriginosa testimonianza: "I miei clienti sono per la maggior parte uomini sposati, ma anche single - premette -. Dall'imprenditore al muratore, arriva un po' di tutto. Vengono soprattutto imprenditori, calciatori... politici? No quelli no. Penso che quello che è successo sia normalissimo. È gente con i soldi che vuole divertirsi e nessuno ha messo la pistola sulla testa a quelle ragazze, l'hanno fatto volontariamente. Io sono autonoma, non lavoro con agenzie. E pago anche le tasse".

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Poi ecco l'intervento di Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara in onda su Radio 24, che fedele al suo credo ha sparato ad alzo zero contro il bigottismo e contro l'architrave giudiziaria di questa vicenda: "Mi stupisco come ancora si possa pensare che questi siano dei reati. Queste società andrebbero legalizzate. Questo deve avvenire in Italia. La follia è che oggi i nomi dei protagonisti, intendo calciatori e ragazze, vengono spiattellati come se avessero fatto delle cose vergognose. Che hanno fatto di male? Il bigottismo e il moralismo dominano l'Italia, solo qua si immagina che queste cose siano reati", conclude picchiando durissimo Giuseppe Cruciani.

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