Referendum, così i cattolici hanno ignorato i vescovi e scelto il sì

A sorpresa, l’urna e la sacre stia non coincidono. Anzi, divergono. I flussi elettorali indicano che al referendum sulla riforma della giustizia, i cattolici hanno scelto per la gran parte di andare contro tendenza. I praticanti assidui hanno votato sì per il 52,8%, i praticanti saltuari per il 54,6% e i non praticanti per il 50,9%. Gli unici in scia con la maggioranza sono i credenti di altre religioni (Sì: 47,9%; No: 52,1%) e, distanziati, i non credenti (Sì: 31,6%; No: 68,4%). Così si vanifica tutto l’impegno di don Luigi Ciotti, le sue campagne antimafia in chiave rigorosamente antifascista e di sinistra. Emergono le contraddizioni già evidenti nel tira-e-molla del vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi calabrese di Cassano allo Ionio, che prima voleva benedire Magistratura Democratica poi si era tirato indietro durante la campagna referendaria. Mediaticamente, sembrano potenti. Dal punto di vista del seguito popolare, non appaiono altrettanto efficaci. E, due giorni fa, mentre arrivavano i primi risultati della consultazione, se n’è accorto perfino il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. In apertura del Consiglio episcopale permanente che riunisce a Roma i vescovi italiani fino a oggi, ha avvertito delle «pericolose polarizzazioni che non hanno aiutato a comprendere la materia di fondo e quella opinabile». Come opinabili sono le espressioni di esultanza dei prelati che nel frattempo, si consolavano con lo slogan «Viva la Costituzione, la costituzione è viva». Mentre Sua Eminenza Zuppi aggiustava il tiro con un auspicio: «Tenendo sempre conto dell'equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che tutti devono preservare, ci auguriamo che sia scelta la via di un dialogo responsabile e costruttivo tra le forze sociali e culturali e le diverse parti politiche, nella ricerca dell’indispensabile consenso possibile attorno a soluzioni di bene».