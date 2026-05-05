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Francesco Guccini confessa: "Cosa guardo in tv", psicodramma a sinistra

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martedì 5 maggio 2026
Francesco Guccini confessa: "Cosa guardo in tv", psicodramma a sinistra

2' di lettura

Dalla lotta di classi al confronto al falò. Che cosa fa la sera il cantautore di sinistra per eccellenza Francesco Guccini? Se ne sta spaparanzato sul divano davanti alla tv a guardarsi i reality show di Mediaset. Il più classico esempio di italiano medio. L'artista si è confidato in un incontro denso di riflessioni - "Canterò soltanto il tempo" - a Reggio Emilia ai Chiostri di San Pietro. "Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura", la prima dolorosa ammissione. A cui ne è seguita subito un'altra: "Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo. Per questo guardo molta televisione". E quali sono i suoi programmi preferiti sul piccolo schermo? Temptation Island e il Grande Fratello. "Mi diverto molto a vederli - le sue parole -, naturalmente con uno spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori". Insomma, una rapporto con la tv "quasi masochistico".

Ma si è parlato anche di musica. E il confronto tra il passato e il presente è stato inevitabile: "Io ho fatto un altro mestiere: una volta avevamo la volontà, magari fallace, di voler dire qualcosa, di raccontare un’idea, una persona, una situazione. Ora non ci sono più questo tipo di canzoni. È finita l’epoca d’oro del cantautore italiano". La scrittura, però, resta una costante: "L’ultimo racconto a cui sto lavorando è un viaggio sul fiume Reno, che passa vicino a Bologna, che unisce anche italiano e dialetto". 
 

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