Giorgia Meloni, post-choc del consigliere comunale: "La nostra pescivendola prestata al governo"

mercoledì 28 gennaio 2026
Bufera politica a Nuoro, dove "un consigliere comunale (Francesco Guccini), eletto nella lista civica del Sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, su Facebook, chiama la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la 'Pescivendola' e non contento, visto la contestazione di diversi utenti alla sua maleducazione, se la prende con loro contestando l’indignazione". A denunciarlo è Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti alla Camera. L’esponente di FdI ha anche rivolto un sollecito diretto al primo cittadino nuorese affinché intervenga sulla condotta del membro della sua coalizione. "Considerato che il consigliere non si rende conto da solo, chiedo al Sindaco Emilio Fenu di dissociarsi e prendere le distanze e il consigliere pretenda le dimissioni dalla sua maggioranza se non porge le sue scuse" ha concluso il parlamentare, richiamando l’amministrazione a una netta presa di posizione istituzionale.

"Mentre la gestapo Trumpiana ammazza cittadini inermi, minando nel profondo la libertà di un'intera nazione, la nostra pescivendola prestata al governo, con la solita faccia di tolla, ci racconta i suoi sogni" è il post del consigliere comunale e attuale segretario particolare dell’assessora regionale agli Affari generali finito al centro della polemica. 

Eppure, nonostante le gravi parole, il gruppo Uniti per Todde corre in soccorso di Guccini. È il caso dell'onorevole regionale Valdo Di Nolfo. Per quest'ultimo la richiesta di dimissioni altro non è che un volersi "improvvisare censore sui social". Per di più a suo dire la definizione di "pescivendola" sarebbe inadeguata perché non rappresenterebbe la gravità delle scelte della premier. 

