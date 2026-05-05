Nicole Minetti, arrivano ai pm i primi documenti dall'estero: cosa svelano

Sono in arrivo alla Procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Gaetano Brusa quando avranno un quadro completo sul caso dell'ex consigliera lombarda si esprimeranno e, se dovesse emergere qualche elemento "ostativo", potrebbero rivedere il loro parere. Parere - precisa comunque l'Ansa - che non dovrebbe arrivare questa settimana.

A effettuare le dovute verifiche all'estero l'Interpol. Al centro la regolarità della procedura di adozione da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, del bimbo, malato e curato a Boston, negli Stati Uniti. Non solo, perché si stanno di nuovo effettuando verifiche su eventuali procedimenti penali a carico della 41enne - che risulta non avere alcun debito con la giustizia, se non quello per cui ha ricevuto la clemenza, e nessuna iscrizione come indagata - e sui suoi spostamenti tra la residenza uruguayana di Punta de l'Este, la villa a Ibiza, Milano, Roma e pure Boston per le cure del piccolo.