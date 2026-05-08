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Grazia a Nicole Minetti, Cipriani contro il Fatto Quotidiano: "Risarcimento da 250 milioni di dollari"

venerdì 8 maggio 2026
Grazia a Nicole Minetti, Cipriani contro il Fatto Quotidiano: "Risarcimento da 250 milioni di dollari"

2' di lettura

E adesso, dopo il polverone (a quanto pare del tutto inutile), Cipriani presenta il conto al Fatto. Tutte le notizie che sono uscite in queste settimane e presentate come un'inchiesta di quelle scottanti al punto da mettere in discussione la grazia a Nicole Minetti, si sono sciolte pian piano come un gelato all'equatore. Ed eccoci qui, con la procura generale che ha fatto sapere l'insussistenza momentanea di elementi utili per rivedere il parere sul decreto firmato dal Colle.

Lo stesso Fatto questa mattina - venerdì 8 maggio - si presenta in prima pagina con la richiesta di risarcimento avanzata proprio da Cipriani. "Rimuovere ogni traccia degli articoli sulla grazia concessa a Nicole Minetti, ma anche “cessare e desistere” dal portare avanti la nostra inchiesta giornalistica. Altrimenti ci verrà chiesto un risarcimento “in nessun caso inferiore” a 250 milioni di dollari", così si apre il pezzo di Thomas Mackinson che dà il via al regolamento di conti tra il quotidiano diretto da Marco Travaglio e il compagno di Nilcole Minetti. E Cipriani aveva già annunciato, qualche giorno fa, in un'intervista al Corriere del 4 maggio, di voler chiedere i danni.

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E così il Fatto riporta la lettera dei legali di Cipriani che non usano giri di parole: "La presente lettera costituisce una richiesta formale affinché il Fatto Quotidiano, insieme ai suoi proprietari, affiliati, redattori, giornalisti, collaboratori, agenti e tutte le persone che agiscono di concerto con esso (“Il Fatto”) cessino e desistano immediatamente dal pubblicare, ripubblicare, distribuire, diffondere, trasmettere, pubblicare o altrimenti diffondere dichiarazioni false e diffamatorie riguardanti Cipriani". Parole che fanno scattare la lagna travaglina. Beh, forse un pochino di prudenza in più in questi casi può mettere al riparo da tsunami risarcitori come questo. 

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