Mare Fuori, raptus di Tkachuk in ospedale: fuori controllo, fermato dai carabinieri

Nuovi guai per Artem Tkachuk, 25 anni, celebre volto della fiction Mare Fuori dove ha interpretato il personaggio di “Pino ‘o pazzo”. L’attore è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli, in seguito a un episodio destinato a far discutere.
Secondo quanto è trapelato, il ragazzo avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria, colpendo un macchinario per la ventilazione polmonare e danneggiando una porta. Si sarebbe poi mostrato aggressivo nei confronti di medici, infermieri e personale di vigilanza.
Il tentativo di allontanarsi dall’ospedale è stato subito interrotto dall’intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. L’attore è stato quindi bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato al suo arrivo in ospedale, dove comunque è stato sottoposto ad alcuni accertamenti clinici.
Oscurate le spalle nude dell’attrice pro-PalUn’immagine che rappresenta un piccolo promemoria per tutte quelle donne che gridano “Free Palestine” ...
Non è la prima volta che il nome di Tkachuk finisce nelle cronache. Nel 2019, appena diciottenne, era stato ferito in via Calabritto, una delle strade della movida napoletana. In quegli anni il giovane attore aveva da poco conquistato il grande schermo con il ruolo di “Tyson” nel film La Paranza dei Bambini, tratto dal libro di Roberto Saviano e premiato a Berlino con l’Orso d’argento.
Quella sera, come ricostruirono le immagini di videosorveglianza, scoppiò una lite dopo un gesto ritenuto provocatorio. “Tu sei quello che ha fatto la paranza dei bambini?”, gli chiese un ragazzino prima di tirargli uno schiaffo. La reazione di Artem scatenò il parapiglia: il suo aggressore, spalleggiato da alcuni amici, colpì l’attore con un coltello, mentre un compagno di Tkachuk rimediò calci e pugni.
Portato all’ospedale Loreto Mare, l’attore fu giudicato guaribile in venti giorni e venne dimesso il giorno successivo. L’episodio si consumò nella zona dei cosiddetti “baretti”, tristemente nota per episodi di violenza tra giovanissimi, talvolta legati alla criminalità organizzata.