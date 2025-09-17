Mare Fuori, raptus di Tkachuk in ospedale: fuori controllo, fermato dai carabinieri

Nuovi guai per Artem Tkachuk, 25 anni, celebre volto della fiction Mare Fuori dove ha interpretato il personaggio di “Pino ‘o pazzo”. L’attore è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli, in seguito a un episodio destinato a far discutere.

Secondo quanto è trapelato, il ragazzo avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria, colpendo un macchinario per la ventilazione polmonare e danneggiando una porta. Si sarebbe poi mostrato aggressivo nei confronti di medici, infermieri e personale di vigilanza.

Il tentativo di allontanarsi dall’ospedale è stato subito interrotto dall’intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. L’attore è stato quindi bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato al suo arrivo in ospedale, dove comunque è stato sottoposto ad alcuni accertamenti clinici.