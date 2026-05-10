Walter Nudo e l'Isola dei Famosi, uno sfogo drammatico: "Ho bisogno di soldi? Sì, ca***"

Più di una voce: Walter Nudo potrebbe tornare all'Isola dei Famosi, il reality che proprio lui vinse nella prima edizione, che risale al lontano 2003. Il punto è che Nudo è tormentato, ha dei dubbi sulla scelta. Ne ha parlato su Instagram, in un lungo sfogo nel quale ha candidamente ammesso di avere bisogno di soldi, ragione per la quale l'Isola, ora, non può essere esclusa.

L'attore e conduttore, oggi impegnato tra teatro e cinema, si è prestato a una riflessione personale sui social, palesando le incertezze che accompagnano la possibilità di rimettersi in gioco nel programma che lo rese popolarissimo oltre vent'anni fa. La nuova edizione del reality dovrebbe essere registrata tra giugno e luglio e, secondo le indiscrezioni, potrebbe trasferirsi dalle storiche spiagge dell'Honduras alle Filippine. Tra i nomi circolati per la conduzione c'è anche quello di Belen Rodriguez.

Nel video pubblicato su Instagram, Nudo ha raccontato senza filtri il momento che sta vivendo e il peso delle decisioni che potrebbe prendere. "Non riesco neanche a parlare, riesco neanche a balbettare, riesco neanche a… Ma devo dirti che non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Dopo 23 anni se devo tornare ancora all’Isola dei Famosi. Ho bisogno di soldi? Sì, c***o. Sì che ho bisogno di soldi. Ho sbagliato. Ho fatto la mia scelta. Ho fatto quello che è. Insomma, ho bisogno di soldi. E forse me ne danno anche un bel po’. Ma il fatto di andare è la scelta giusta? È la scelta giusta questa? Questo mi domando io", ha concluso Walter Nudo. Uno sfogo onesto, sincero e tormentato.