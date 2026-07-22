Luigi Zanda umilia Elly Schlein e Giuseppe Conte: "Perché sono ridicoli"

“Quando Schlein e Conte dicono ‘siamo pronti, tocca a noi’, sono ridicoli. Ma potrebbero avere ragione. Non perché il centrosinistra vincerà le elezioni ma perché il centrodestra si sta preparando a perderle”. A parare non è un pericoloso esponente della "destra destra", per citare un'espressione tanto cara a Lilli Gruber. Tutta farina del sacco di Luigi Zanda, ex tesoriere del Pd che, parlando col Foglio, si è interrogato sul futuro del campo largo sostenendo che i leader del centrosinistra non si sono mai occupati di affrontare le grandi questioni di questi tempi: "Un errore chiaro, irrimediabile in pochi mesi". Poi lo spinoso tema della leadership: "Le primarie sono elezioni vere, da fare con regole vere. La prossima sarà una legislatura durissima, ma ho l’impressione che Schlein e Conte non abbiano capito che la posta in gioco non è solo la cacciata di Meloni ma il governo dell’Italia”.

"Sono iscritto al Pd, voterò per il centrosinistra e inviterò a farlo, anche se Elly Schlein e Giuseppe Conte faticano a dirsi di sinistra, preferendo definirsi progressisti - ha proseguito Zanda -. Credo che la segretaria del Pd debba sempre ricordare con orgoglio che la sua è una forza di centrosinistra, progressisti possono esserlo tutti. E’ solo un modo per acchiappare elettori". Schlein e Conte si dicono "pronti a governare". Ma lo sono davvero? Per Zanda "s fanno troppe fotografie e poca politica. Siamo passati in pochi giorni da testardamente unitari al ‘programma a settembre’. Ora dicono ‘tocca a noi’. Ma resta un problema di fondo". Ovvero, "per non disturbare il rapporto tra Pd e M5s non si è mai discusso di politica estera, come poi è emerso al comizio di Napoli o al Parlamento europeo dove ognuno vota in modo diverso”.