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Emma Marrone zittisce gli hater e fa un gesto inequivocabile sulla pancia

domenica 7 giugno 2026
Emma Marrone zittisce gli hater e fa un gesto inequivocabile sulla pancia

1' di lettura

Emma Marrone è tornata a parlare del suo fisico sui social, rispondendo con orgoglio alle critiche ricevute nei giorni scorsi sulla sua forma fisica. Durante un video pubblicato sui suoi profili, la cantante pugliese ha mostrato i suoi addominali laterali, spiegando con sincerità: "Quelli laterali, perché davanti non ho più muscoli dopo le operazioni".

Emma ha voluto condividere con i fan i segni visibili della sua dura battaglia contro il tumore alle ovaie, scoperto nel 2004 quando era ancora giovanissima. Gli interventi chirurgici hanno modificato il suo corpo, ma non hanno intaccato la sua forza interiore.Le critiche erano arrivate dopo la sua partecipazione al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5. Invece di ignorarle, Emma ha deciso di reagire in modo diretto, mostrando il suo fisico senza filtri e trasformando gli attacchi in un momento di empowerment e autostima.Nel video la cantante ha lanciato un messaggio positivo e potente, soprattutto rivolto alle donne: "Amatevi sempre e non ascoltate nessuno".

Un invito chiaro a coltivare l’amore per se stessi e a non farsi condizionare dai giudizi esterni sull’aspetto fisico.Con questo gesto Emma Marrone conferma ancora una volta il suo carattere autentico e la sua volontà di essere di esempio per chi affronta difficoltà personali, fisiche o emotive. La sua storia continua a ispirare tanti fan, che apprezzano la sua trasparenza, la sua resilienza e la capacità di trasformare le sfide in forza e consapevolezza.

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